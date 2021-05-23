Объем кредитования строительного сектора Азербайджана существенно возрос

БАКУ /Trend/ - Объем кредитования строительного сектора в Азербайджане к началу апреля 2021 года вырос на 45,5 процента относительно показателя аналогичного периода 2020 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные Центрального банка Азербайджана (ЦБА), кредитование данного сектора достигло 681,5 миллиона манатов.

Отмечается, что на долю долгосрочных кредитов в строительном секторе Азербайджана пришлись 299,8 миллиона манатов (44 процента). В национальной валюте были выданы кредиты на сумму 175,9 миллиона манатов, а в иностранной валюте — 123,9 миллиона в манатном эквиваленте.

Краткосрочные кредиты в строительном секторе Азербайджана составили 133,8 миллиона манатов, или 19,6 процента от всей суммы кредитов в этом секторе. Из них 68,8 миллиона манатов были выданы в национальной валюте, 65 миллионов — в иностранной.

Кредиты в основном предоставлялись частным учреждениям: в национальной валюте — 36 процентов (244,7 миллиона манатов) от общей суммы кредитования строительного сектора, в иностранной валюте — 188,9 миллиона в манатном эквиваленте (27,7 процента).

Удельный вес кредитования строительного сектора в кредитовании реального сектора составил 4,6 процента, что указывает на рост по сравнению с тем же периодом 2020 года на 1,6 процентных пункта.

Отметим, что в целом кредитование реального сектора экономики в Азербайджане за первый квартал 2021 года составило 14,73 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni