Объем поступивших в Азербайджан денежных средств за год заметно возрос

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2021 года объем поступивших в Азербайджан денежных средств увеличился в годовом выражении на 13,6 процента.

Как сообщает Trend, об этом говорится в обзоре денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

По данным ЦБА, этот показатель достиг уровня в 213,6 миллиона долларов США.

Кроме того, в минувшем квартале продолжились потоки инвестиций в основной капитал Азербайджана со стороны иностранных предприятий и организаций. Так, объем инвестиций из внешних источников за отчетный период превысил 1,1 миллиарда в манатном эквиваленте, что составляет 48 процентов от общего объема инвестиций в основной капитал страны.

В отчете Центробанка указано, что большая часть средств, направляемых в основной капитал зарубежными странами и международными организациями в первом квартале 2021 года, принадлежала инвесторам из Великобритании, Турции, США, Японии, Малайзии, Франции и Норвегии.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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