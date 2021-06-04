Кипр и Россия профинансируют строительство предприятий по производству химикатов и удобрений в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на dunyo.info.

Сегодня компания Ferkensco Management Limited подписала два двухсторонних Соглашения о сотрудничестве с компанией Газпромбанк по организации финансирования строительства:

Завода по производству сложных минеральных удобрений на базе аммиака в г.Янгиер Сырдарьинской области Республики Узбекистан; и

Вертикально-интегрированного комплекса по производству комплексных минеральных удобрений в Самаркандской области, включая строительство обогатительной фабрики и разработки месторождения фосфоритов в Навоийской области Республики Узбекистан.

Документы создают основу для возможного будущего сотрудничества в отношении финансирования Проекта.

Глава Представительства Ferkensco Management Limited в Республике Узбекистан г-н Жураев Т.К. сказал:

«Привлечение таких надежных международных партнеров, в частности как Газпромбанк, позволяет нам воплотить намеченные нами цели в реальность. Наша Группа Компаний нацелена на долгосрочное сотрудничество с международными партнерами во всех областях, в целях привлечения новых возможностей для развития экономики Республики Узбекистан и создания новых рабочих мест. Эти современные предприятия являются перспективными и технологически сложными проектами, которые будут играть важную роль в обеспечении внутреннего спроса и выхода на внешние рынки».

Церемония подписания состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, который за прошедшие годы стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Российской Федерацией, развивающимися рынками и миром в целом.

В рамках реализации проекта по строительству завода по производству Аммиака в г.Янгиер, в IV квартале 2020 года на площадке были проведены работы по предварительным инженерным изысканиям, в марте 2021 года подписано Соглашение о сотрудничестве с Хокимиятом Сырдарьинской области. На сегодняшний день завершаются переговоры с компанией CASALE SA по подписанию контракта на предоставление лицензии на технологическую часть проекта, а также на разработку базового проекта (PDP, FEED).

Строительство завода по производству сложных минеральных удобрений на базе аммиака в Сырдарьинской области имеет цель создания производства аммиака для развития химической и сельскохозяйственной отраслей, а также широкого привлечения современных технологий в создание дополнительных производственных мощностей для производства высокоэффективных комплексных удобрений. Данный проект в Республике Узбекистан послужит дальнейшему развитию, диверсификации и повышению инвестиционной привлекательности химической отрасли. После завершения строительства завода с оценочной стоимостью 350 миллионов долларов США, планируется выпускать до 495 тысяч тонн аммиака. На заводе планируется установка современного оборудования из стран Европы, КНР, России и других стран, и предусматривается создание порядка 300 постоянных рабочих мест.

Проект вертикально-интегрированного комплекса по производству комплексных минеральных удобрений в Самаркандской области также реализуется с целью широкого привлечения современных технологий и создания дополнительных производственных мощностей для производства высокоэффективных комплексных удобрений. Производство будет состоять из химического комплекса по производству комплексных минеральных удобрений в Самаркандской области, а также обогатительной фабрики и месторождений фосфоритов в Навоийской области.

Ожидается, что после завершения строительства Самаркандский химический комплекс будет производить до 900 тыс. тонн в год сложных минеральных удобрений. Срок реализации проекта: 2020 - 2023 гг.