Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 июня установлен на уровне 1,7 и 2,0681 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 10 июня 2021 г.: 09 июня 2021 г.: 10 мая 2021 г.: 10 июня 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0681 2,0706 2,0681 1,9282 -0,0025 0 0,1399 1 российский рубль 0,0235 0,0236 0,023 0,0248 -0,0001 0,0005 -0,0013 1 турецкая лира 0,1979 0,1975 0,2063 0,2505 0,0004 -0,0084 -0,0526 1 австралийский доллар 1,3143 1,3155 1,3335 1,1853 -0,0012 -0,0192 0,1290 1 аргентинский песо 0,0179 0,0179 0,0181 0,0246 0 -0,0002 -0,0067 1 белорусский рубль 0,6802 0,6761 0,6712 0,7147 0,0041 0,0090 -0,0345 1 бразильский реал 0,3358 0,3377 0,3246 0,3469 -0,0019 0,0112 -0,0111 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1238 0,1252 0,1209 0,1024 -0,0014 0,0029 0,0214 100 южнокорейских вон 0,1525 0,1525 0,1516 0,1426 0 0,0009 0,0099 1 чешская крона 0,0814 0,0814 0,0806 0,0726 0 0,0008 0,0088 100 чилийских песо 0,2362 0,2368 0,2446 0,2208 -0,0006 -0,0084 0,0154 1 китайский юань 0,2662 0,2659 0,2643 0,2403 0,0003 0,0019 0,0259 1 датская крона 0,2781 0,2784 0,2781 0,2587 -0,0003 0 0,0194 1 грузинский лари 0,5403 0,5431 0,4966 0,5557 -0,0028 0,0437 -0,0154 1 гонконгский доллар 0,2191 0,2191 0,2189 0,2194 0 0,0002 -0,0003 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0231 0,0225 0 0,0002 0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,3984 2,4071 2,3774 2,1662 -0,0087 0,0210 0,2322 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0119 0,0121 0 0 -0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2056 0,2057 0,2046 0,1849 -0,0001 0,0010 0,0207 1 швейцарский франк 1,8972 1,8964 1,8872 1,7885 0,0008 0,0100 0,1087 1 израильский шекель 0,5243 0,5241 0,5232 0,4936 0,0002 0,0011 0,0307 1 канадский доллар 1,403 1,404 1,4012 1,2693 -0,0010 0,0018 0,1337 1 кувейтский динар 5,6528 5,6523 5,6428 5,5283 0,0005 0,0100 0,1245 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0043 0 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0229 0 0 -0,0028 100 ливанских фунтов 0,1126 0,112 0,112 0,113 0,0006 0,0006 -0,0004 1 малайзийский ринггит 0,4128 0,4129 0,4133 0,3985 -0,0001 -0,0005 0,0143 1 мексиканский песо 0,0862 0,0864 0,0854 0,0781 -0,0002 0,0008 0,0081 1 молдавская лея 0,0961 0,096 0,0954 0,0987 0,0001 0,0007 -0,0026 1 египетский фунт 0,1083 0,1083 0,1085 0,1051 0 -0,0002 0,0032 1 норвежская крона 0,2052 0,2058 0,207 0,1837 -0,0006 -0,0018 0,0215 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0168 0 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4623 0,464 0,4541 0,4338 -0,0017 0,0082 0,0285 1 сингапурский доллар 1,2835 1,2841 1,2832 1,2256 -0,0006 0,0003 0,0579 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,453 0 0 0,0003 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4546 2,4528 2,4408 2,3434 0,0018 0,0138 0,1112 1 тайваньский доллар 0,0614 0,0613 0,0609 0,0573 0,0001 0,0005 0,0041 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1503 0,1653 0 0 -0,0150 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0627 0,0627 0,0613 0,0641 0 0,0014 -0,0014 100 японских иен 1,5514 1,5529 1,5654 1,5807 -0,0015 -0,0140 -0,0293 1 новозеландский доллар 1,2207 1,2234 1,2373 1,1102 -0,0027 -0,0166 0,1105

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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