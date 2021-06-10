Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 июня установлен на уровне 1,7 и 2,0681 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
10 июня 2021 г.:
|
09 июня 2021 г.:
|
10 мая 2021 г.:
|
10 июня 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0681
|
2,0706
|
2,0681
|
1,9282
|
-0,0025
|
0
|
0,1399
|
1 российский рубль
|
0,0235
|
0,0236
|
0,023
|
0,0248
|
-0,0001
|
0,0005
|
-0,0013
|
1 турецкая лира
|
0,1979
|
0,1975
|
0,2063
|
0,2505
|
0,0004
|
-0,0084
|
-0,0526
|
1 австралийский доллар
|
1,3143
|
1,3155
|
1,3335
|
1,1853
|
-0,0012
|
-0,0192
|
0,1290
|
1 аргентинский песо
|
0,0179
|
0,0179
|
0,0181
|
0,0246
|
0
|
-0,0002
|
-0,0067
|
1 белорусский рубль
|
0,6802
|
0,6761
|
0,6712
|
0,7147
|
0,0041
|
0,0090
|
-0,0345
|
1 бразильский реал
|
0,3358
|
0,3377
|
0,3246
|
0,3469
|
-0,0019
|
0,0112
|
-0,0111
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1238
|
0,1252
|
0,1209
|
0,1024
|
-0,0014
|
0,0029
|
0,0214
|
100 южнокорейских вон
|
0,1525
|
0,1525
|
0,1516
|
0,1426
|
0
|
0,0009
|
0,0099
|
1 чешская крона
|
0,0814
|
0,0814
|
0,0806
|
0,0726
|
0
|
0,0008
|
0,0088
|
100 чилийских песо
|
0,2362
|
0,2368
|
0,2446
|
0,2208
|
-0,0006
|
-0,0084
|
0,0154
|
1 китайский юань
|
0,2662
|
0,2659
|
0,2643
|
0,2403
|
0,0003
|
0,0019
|
0,0259
|
1 датская крона
|
0,2781
|
0,2784
|
0,2781
|
0,2587
|
-0,0003
|
0
|
0,0194
|
1 грузинский лари
|
0,5403
|
0,5431
|
0,4966
|
0,5557
|
-0,0028
|
0,0437
|
-0,0154
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
0,2191
|
0,2189
|
0,2194
|
0
|
0,0002
|
-0,0003
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0231
|
0,0225
|
0
|
0,0002
|
0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3984
|
2,4071
|
2,3774
|
2,1662
|
-0,0087
|
0,0210
|
0,2322
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0121
|
0
|
0
|
-0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2056
|
0,2057
|
0,2046
|
0,1849
|
-0,0001
|
0,0010
|
0,0207
|
1 швейцарский франк
|
1,8972
|
1,8964
|
1,8872
|
1,7885
|
0,0008
|
0,0100
|
0,1087
|
1 израильский шекель
|
0,5243
|
0,5241
|
0,5232
|
0,4936
|
0,0002
|
0,0011
|
0,0307
|
1 канадский доллар
|
1,403
|
1,404
|
1,4012
|
1,2693
|
-0,0010
|
0,0018
|
0,1337
|
1 кувейтский динар
|
5,6528
|
5,6523
|
5,6428
|
5,5283
|
0,0005
|
0,0100
|
0,1245
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0043
|
0
|
0
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0229
|
0
|
0
|
-0,0028
|
100 ливанских фунтов
|
0,1126
|
0,112
|
0,112
|
0,113
|
0,0006
|
0,0006
|
-0,0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4128
|
0,4129
|
0,4133
|
0,3985
|
-0,0001
|
-0,0005
|
0,0143
|
1 мексиканский песо
|
0,0862
|
0,0864
|
0,0854
|
0,0781
|
-0,0002
|
0,0008
|
0,0081
|
1 молдавская лея
|
0,0961
|
0,096
|
0,0954
|
0,0987
|
0,0001
|
0,0007
|
-0,0026
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1083
|
0,1085
|
0,1051
|
0
|
-0,0002
|
0,0032
|
1 норвежская крона
|
0,2052
|
0,2058
|
0,207
|
0,1837
|
-0,0006
|
-0,0018
|
0,0215
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0168
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4623
|
0,464
|
0,4541
|
0,4338
|
-0,0017
|
0,0082
|
0,0285
|
1 сингапурский доллар
|
1,2835
|
1,2841
|
1,2832
|
1,2256
|
-0,0006
|
0,0003
|
0,0579
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,453
|
0
|
0
|
0,0003
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4546
|
2,4528
|
2,4408
|
2,3434
|
0,0018
|
0,0138
|
0,1112
|
1 тайваньский доллар
|
0,0614
|
0,0613
|
0,0609
|
0,0573
|
0,0001
|
0,0005
|
0,0041
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1653
|
0
|
0
|
-0,0150
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0627
|
0,0627
|
0,0613
|
0,0641
|
0
|
0,0014
|
-0,0014
|
100 японских иен
|
1,5514
|
1,5529
|
1,5654
|
1,5807
|
-0,0015
|
-0,0140
|
-0,0293
|
1 новозеландский доллар
|
1,2207
|
1,2234
|
1,2373
|
1,1102
|
-0,0027
|
-0,0166
|
0,1105
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni