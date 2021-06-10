Манат укрепился к евро и рублю

Финансы 10 июня 2021 09:53 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 июня установлен на уровне 1,7 и 2,0681 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

10 июня 2021 г.:

09 июня 2021 г.:

10 мая 2021 г.:

10 июня 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0681

2,0706

2,0681

1,9282

-0,0025

0

0,1399

1 российский рубль

0,0235

0,0236

0,023

0,0248

-0,0001

0,0005

-0,0013

1 турецкая лира

0,1979

0,1975

0,2063

0,2505

0,0004

-0,0084

-0,0526

1 австралийский доллар

1,3143

1,3155

1,3335

1,1853

-0,0012

-0,0192

0,1290

1 аргентинский песо

0,0179

0,0179

0,0181

0,0246

0

-0,0002

-0,0067

1 белорусский рубль

0,6802

0,6761

0,6712

0,7147

0,0041

0,0090

-0,0345

1 бразильский реал

0,3358

0,3377

0,3246

0,3469

-0,0019

0,0112

-0,0111

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1238

0,1252

0,1209

0,1024

-0,0014

0,0029

0,0214

100 южнокорейских вон

0,1525

0,1525

0,1516

0,1426

0

0,0009

0,0099

1 чешская крона

0,0814

0,0814

0,0806

0,0726

0

0,0008

0,0088

100 чилийских песо

0,2362

0,2368

0,2446

0,2208

-0,0006

-0,0084

0,0154

1 китайский юань

0,2662

0,2659

0,2643

0,2403

0,0003

0,0019

0,0259

1 датская крона

0,2781

0,2784

0,2781

0,2587

-0,0003

0

0,0194

1 грузинский лари

0,5403

0,5431

0,4966

0,5557

-0,0028

0,0437

-0,0154

1 гонконгский доллар

0,2191

0,2191

0,2189

0,2194

0

0,0002

-0,0003

1 индийская рупия

0,0233

0,0233

0,0231

0,0225

0

0,0002

0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,3984

2,4071

2,3774

2,1662

-0,0087

0,0210

0,2322

100 индонезийских рупий

0,0119

0,0119

0,0119

0,0121

0

0

-0,0002

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2056

0,2057

0,2046

0,1849

-0,0001

0,0010

0,0207

1 швейцарский франк

1,8972

1,8964

1,8872

1,7885

0,0008

0,0100

0,1087

1 израильский шекель

0,5243

0,5241

0,5232

0,4936

0,0002

0,0011

0,0307

1 канадский доллар

1,403

1,404

1,4012

1,2693

-0,0010

0,0018

0,1337

1 кувейтский динар

5,6528

5,6523

5,6428

5,5283

0,0005

0,0100

0,1245

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0043

0

0

-0,0003

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0229

0

0

-0,0028

100 ливанских фунтов

0,1126

0,112

0,112

0,113

0,0006

0,0006

-0,0004

1 малайзийский ринггит

0,4128

0,4129

0,4133

0,3985

-0,0001

-0,0005

0,0143

1 мексиканский песо

0,0862

0,0864

0,0854

0,0781

-0,0002

0,0008

0,0081

1 молдавская лея

0,0961

0,096

0,0954

0,0987

0,0001

0,0007

-0,0026

1 египетский фунт

0,1083

0,1083

0,1085

0,1051

0

-0,0002

0,0032

1 норвежская крона

0,2052

0,2058

0,207

0,1837

-0,0006

-0,0018

0,0215

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0162

0,0168

0

-0,0001

-0,0007

1 польский злотый

0,4623

0,464

0,4541

0,4338

-0,0017

0,0082

0,0285

1 сингапурский доллар

1,2835

1,2841

1,2832

1,2256

-0,0006

0,0003

0,0579

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,453

0

0

0,0003

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4546

2,4528

2,4408

2,3434

0,0018

0,0138

0,1112

1 тайваньский доллар

0,0614

0,0613

0,0609

0,0573

0,0001

0,0005

0,0041

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1503

0,1653

0

0

-0,0150

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0627

0,0627

0,0613

0,0641

0

0,0014

-0,0014

100 японских иен

1,5514

1,5529

1,5654

1,5807

-0,0015

-0,0140

-0,0293

1 новозеландский доллар

1,2207

1,2234

1,2373

1,1102

-0,0027

-0,0166

0,1105

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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