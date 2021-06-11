Банк заблокировал платежи Венесуэлы механизму COVAX за вакцины от коронавируса

Платежи правительства Венесуэлы на сумму свыше $4,6 млн, предназначавшиеся для оплаты поставок вакцин от коронавируса в рамках международного механизма COVAX, были заблокированы UBS банком. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Венесуэла выполнила все свои обязательства перед механизмом COVAX по приобретению вакцин. Однако банк самовольно "заблокировал" последние платежи и проводит по ним "проверку", - написал дипломат в Twitter, назвав действия кредитно-финансового учреждения преступлением.

В подтверждение своих слов он сопроводил публикацию копией письма от COVAX, в котором говорится о блокировке четырех платежей, датированных апрелем и маем текущего года.