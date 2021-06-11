Банки Кубы перестанут принимать наличные доллары со второй половины июня
Кубинские банки с 21 июня перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов. Соответствующее заявление Центрального банка Кубы было представлено в эфире государственного телевидения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Учитывая препятствия, возникшие вследствие экономической блокады со стороны Соединенных Штатов, <...> было принято решение временно прекратить прием банкнот этой страны кубинской банковской и финансовой системой, - говорится в заявлении. - С 21 июня 2021 года кубинские банковские и финансовые учреждения временно прекратят принимать депозиты в наличной валюте США".
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