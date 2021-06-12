Страховому рынку Азербайджана удалось избежать масштабных негативных последствий, вызванных COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в различных секторах и сегментах экономики в большей или меньшей степени наблюдалась тенденция спада, однако с уверенностью можно сказать, что отечественному страховому рынку удалось избежать масштабных негативных последствий, вызванных коронавирусной пандемией (COVID-19).

Об этом сказал Trend исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Эльмар Мирсалаев.

По словам собеседника, глядя на сводные показатели местного страхового рынка за январь и февраль текущего года, становится ясно, что было зафиксировано относительно негативное воздействие, но в тоже время налицо позитивная тенденция по результатам первого квартала 2021 года.

"В январе – марте текущего года страховые сборы азербайджанских компаний составили 248,9 миллиона манатов, что на 8,2 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период 2020 года", – сообщил Эльмар Мирсалаев.

Было отмечено, что аналогичная тенденция роста зафиксирована и в страховых выплатах. Так, за первые три месяца текущего года осуществленные страховые выплаты составили 145,3 миллиона манатов, что в свою очередь на 68,3 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В целом, страховые сборы превышали совокупные выплаты более чем в восемь раз, и это положительный факт. Считаю, что обеспечение динамики роста страховых сборов является наглядным свидетельством успешного и стойкого сопротивления местного страхового рынка вызовам пандемии, а увеличение страховых выплат является показателем активной деятельности страховых компаний в стране", – подчеркнул исполнительный директор АСА.

Эльмар Мирсалаев добавил, что динамичный рост будет актуальным и на следующую среднесрочную и долгосрочную перспективу, так как с каждым днем предпринимаются шаги в направлении повышения интереса к страховым услугам со стороны существующих и потенциальных страхователей, и в этом направлении, как видно из роста сборов, достигаются реальные результаты.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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