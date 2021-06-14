В госбюджете Азербайджана с начала года образовался профицит
Лента новостей
Азербайджан ввел временный запрет на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран
Казахстан имеет большой потенциал для наращивания экспорта обработанных товаров в Литву – Минторговли
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля, который будет построен на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша
Юсиф Эйвазов поддержал участника российского шоу "Ты супер! 60+" - Восторг и бурные аплодисменты (ВИДЕО)
Мировое сообщество приветствует передачу Азербайджаном задержанных армян в обмен на карту минных полей - газета Azernews
Азербайджанский метеор и звездочка Шотландии – мама и дочка, Лейла и Алия Оруджовы: эксклюзивное интервью (ФОТО)
Азербайджан провел блестящую операцию против армянской армии во время Второй карабахской войны – глава постоянной делегации Украины
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и «Дороги Победы»
Минэнерго Турции назвало планируемую сумму затрат на строительство газопровода Игдыр-Нахчыван в 2021 г. (Эксклюзив)
Обмен карт минных полей Агдама на 15 задержанных армян – значительное событие с точки зрения развития региона – российский эксперт
Сербия видит новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном в сфере ВИЭ – вице-премьер (Эксклюзив)
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении журналистов, ставших шехидами в Кельбаджаре
Докладчик ПАСЕ приветствует передачу Азербайджаном Армении задержанных армян в обмен на карту минных полей
ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам, поступающим по специальностям, требующим особых способностей
Завершаются работы по открытию Логистического центра в Карсе – министр транспорта и инфраструктуры Турции (Эксклюзив)
Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана примет участие в конференции по исследованию космоса