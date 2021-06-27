Рост ненефтяного экспорта позитивно повлиял на платежный баланс Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2021 года на платежный баланс Азербайджана повлияли позитивные тенденции восстановления цен на мировых товарных рынках, рост ненефтяного экспорта, а также движение капитала.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), баланс текущих операций составил 627,7 миллиона долларов.

В информации отмечается, что за счет движения капитала в счете текущих операций платежного баланса Азербайджана образовался профицит в размере 15 миллионов долларов. Резервные активы выросли до 325,9 миллиона долларов.

По данным Центробанка, средняя цена на нефть в этот период составила 52,4 доллара за баррель, а ненефтяной экспорт вырос на 11 процентов.

Напомним, что ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) обнародовало прогноз, в соответствии с которым в 2022 году профицит счета текущих операций Азербайджана вырастет до 2,5 процента, а в 2023 и 2024 годах составит 4,5 и 4,4 процента соответственно.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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