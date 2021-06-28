Манат за неделю подешевел к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На неделе 21-27 июня официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 14 июня 1,7 21 июня 1,7 15 июня 1,7 22 июня - 16 июня 1,7 23 июня 1,7 17 июня 1,7 24 июня 1,7 18 июня 1,7 25 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0135 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0247 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,021 маната (1,5 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 14 июня 2,0567 21 июня 2,0161 15 июня - 22 июня 2,0246 16 июня 2,0614 23 июня 2,0264 17 июня 2,0390 24 июня 2,0271 18 июня 2,0259 25 июня 2,0296 Средний курс за неделю 2,0457 Средний курс за неделю 2,0247

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0233 маната за один российский рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0002 маната (0,08 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 14 июня 0,0236 21 июня 0,0233 15 июня - 22 июня 0,0233 16 июня 0,0236 23 июня 0,0233 17 июня 0,0235 24 июня 0,0234 18 июня 0,0235 25 июня 0,0235 Средний курс за неделю 0,0235 Средний курс за неделю 0,0233

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире подорожал на 0,0015 маната. Средневзвешенный курс составил 0,195 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте сократилась на 0,0034 маната (1,7 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 14 июня 0,2027 21 июня 0,1938 15 июня - 22 июня 0,1935 16 июня 0,1986 23 июня 0,1963 17 июня 0,1973 24 июня 0,1962 18 июня 0,195 25 июня 0,1953 Средний курс за неделю 0,1984 Средний курс за неделю 0,1950

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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