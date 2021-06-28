Манат за неделю подешевел к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На неделе 21-27 июня официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
14 июня
|
1,7
|
21 июня
|
1,7
|
15 июня
|
1,7
|
22 июня
|
-
|
16 июня
|
1,7
|
23 июня
|
1,7
|
17 июня
|
1,7
|
24 июня
|
1,7
|
18 июня
|
1,7
|
25 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0135 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0247 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,021 маната (1,5 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
14 июня
|
2,0567
|
21 июня
|
2,0161
|
15 июня
|
-
|
22 июня
|
2,0246
|
16 июня
|
2,0614
|
23 июня
|
2,0264
|
17 июня
|
2,0390
|
24 июня
|
2,0271
|
18 июня
|
2,0259
|
25 июня
|
2,0296
|
Средний курс за неделю
|
2,0457
|
Средний курс за неделю
|
2,0247
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0233 маната за один российский рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0002 маната (0,08 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
14 июня
|
0,0236
|
21 июня
|
0,0233
|
15 июня
|
-
|
22 июня
|
0,0233
|
16 июня
|
0,0236
|
23 июня
|
0,0233
|
17 июня
|
0,0235
|
24 июня
|
0,0234
|
18 июня
|
0,0235
|
25 июня
|
0,0235
|
Средний курс за неделю
|
0,0235
|
Средний курс за неделю
|
0,0233
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире подорожал на 0,0015 маната. Средневзвешенный курс составил 0,195 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте сократилась на 0,0034 маната (1,7 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
14 июня
|
0,2027
|
21 июня
|
0,1938
|
15 июня
|
-
|
22 июня
|
0,1935
|
16 июня
|
0,1986
|
23 июня
|
0,1963
|
17 июня
|
0,1973
|
24 июня
|
0,1962
|
18 июня
|
0,195
|
25 июня
|
0,1953
|
Средний курс за неделю
|
0,1984
|
Средний курс за неделю
|
0,1950
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev