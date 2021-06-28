В Азербайджане на неделе 21-27 июня подешевели драгметаллы (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На неделе 21-27 июня унция золота в Азербайджане подорожала на 4,114 маната (1,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3025,0344 маната, что на 2,8 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 14 июня 3165,5275 21 июня 3016,8455 15 июня - 22 июня 3040,2885 16 июня 3161,3030 23 июня 3029,5700 17 июня 3096,5075 24 июня 3017,5085 18 июня 3035,1630 25 июня 3020,9595 Средняя стоимость за неделю 3114,6252 Средняя стоимость за неделю 3025,0344

На этой неделе унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,2924 маната (0,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 44,1262 маната, что на 4,6 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 14 июня 47,3187 21 июня 43,9812 15 июня - 22 июня 44,2154 16 июня 47,1723 23 июня 44,1602 17 июня 46,0785 24 июня 44,0003 18 июня 44,5658 25 июня 44,2742 Средняя стоимость за неделю 46,2838 Средняя стоимость за неделю 44,1262

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подорожала на 104,72 маната (5,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1827,9029 маната, что на 4,5 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 14 июня 1949,5430 21 июня 1764,5150 15 июня 22 июня 1824,1680 16 июня 1963,5 23 июня 1845,1205 17 июня 1915,0755 24 июня 1836,4760 18 июня 1830,9765 25 июня 1869,2350 Средняя стоимость за неделю 1914,7737 Средняя стоимость за неделю 1827,9029

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 264 маната (6,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4404,1713 маната, что на 4,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 14 июня 4711,1250 21 июня 4245,1295 15 июня - 22 июня 4415,6055 16 июня 4691,2350 23 июня 4398,1890 17 июня 4708,8640 24 июня 4452,7250 18 июня 4333,9205 25 июня 4509,2075 Средняя стоимость за неделю 4611,2861 Средняя стоимость за неделю 4404,1713

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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