В Азербайджане на неделе 21-27 июня подешевели драгметаллы (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На неделе 21-27 июня унция золота в Азербайджане подорожала на 4,114 маната (1,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3025,0344 маната, что на 2,8 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
14 июня
|
3165,5275
|
21 июня
|
3016,8455
|
15 июня
|
-
|
22 июня
|
3040,2885
|
16 июня
|
3161,3030
|
23 июня
|
3029,5700
|
17 июня
|
3096,5075
|
24 июня
|
3017,5085
|
18 июня
|
3035,1630
|
25 июня
|
3020,9595
|
Средняя стоимость за неделю
|
3114,6252
|
Средняя стоимость за неделю
|
3025,0344
На этой неделе унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,2924 маната (0,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 44,1262 маната, что на 4,6 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
14 июня
|
47,3187
|
21 июня
|
43,9812
|
15 июня
|
-
|
22 июня
|
44,2154
|
16 июня
|
47,1723
|
23 июня
|
44,1602
|
17 июня
|
46,0785
|
24 июня
|
44,0003
|
18 июня
|
44,5658
|
25 июня
|
44,2742
|
Средняя стоимость за неделю
|
46,2838
|
Средняя стоимость за неделю
|
44,1262
Унция платины в Азербайджане на этой неделе подорожала на 104,72 маната (5,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1827,9029 маната, что на 4,5 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
14 июня
|
1949,5430
|
21 июня
|
1764,5150
|
15 июня
|
22 июня
|
1824,1680
|
16 июня
|
1963,5
|
23 июня
|
1845,1205
|
17 июня
|
1915,0755
|
24 июня
|
1836,4760
|
18 июня
|
1830,9765
|
25 июня
|
1869,2350
|
Средняя стоимость за неделю
|
1914,7737
|
Средняя стоимость за неделю
|
1827,9029
На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 264 маната (6,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4404,1713 маната, что на 4,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
14 июня
|
4711,1250
|
21 июня
|
4245,1295
|
15 июня
|
-
|
22 июня
|
4415,6055
|
16 июня
|
4691,2350
|
23 июня
|
4398,1890
|
17 июня
|
4708,8640
|
24 июня
|
4452,7250
|
18 июня
|
4333,9205
|
25 июня
|
4509,2075
|
Средняя стоимость за неделю
|
4611,2861
|
Средняя стоимость за неделю
|
4404,1713
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev