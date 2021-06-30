Реализуемые совместно с ЕБРР проекты важны для диверсификации экономики Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Проекты, реализуемые совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), имеют важное значение с точки зрения содействия диверсификации экономики и применения передового опыта в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком.

По словам министра, Азербайджан придает большое значение развитию связей с банком, и до сегодняшнего дня ЕБРР инвестировал в экономику Азербайджана более трех миллиардов евро по 177 проектам.

Глава ведомства также проинформировал Ригтеринка о социально-экономических приоритетах Азербайджана, возможности участия ЕБРР в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий и реинтеграции экономики в целях реализации поставленных целей.

Он отметил, что существует большой потенциал для развития сотрудничества между ЕБРР и Фондом развития предпринимательства, укрепления связей по партнерству государственного и частного сектора, "зеленой экономике" и ВИЭ.

В свою очередь, Ригтеринк отметил долгосрочное и эффективное партнерство банка с Азербайджаном.

По его словам, большой экономический потенциал Азербайджана создает основу для укрепления существующих связей.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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