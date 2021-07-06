В ЗАО AzerGold назвали поступления в госбюджет Азербайджана от продажи золота и серебра (ФОТО)
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Месторождения на освобожденных землях Азербайджана открывают возможности для международного сотрудничества - AzerGold
На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка, нарушитель обезврежен - Госпогранслужба (ФОТО)
Началась поездка членов рабочих групп Координационного штаба и журналистов в Суговушан и Агдам (ФОТО)
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО)
Азербайджан совершенствует механизм участия частных организаций в международных автоперевозках (Интервью)