Значительная часть расчетов в товарообороте Азербайджана пришлась на СКВ

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2021 года большая часть расчетов в товарообороте Азербайджана была произведена в свободно конвертируемой валюте (СКВ).

Как сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК), расчеты в СКВ по экспортным операциям составили 5,273 миллиарда долларов, или 59,84 процента от всех видов экспортных расчетов. Это на 25,5 процента больше, чем в январе – июне 2020 года.

Расчеты в СКВ по импортным операциям в отчетный период составили 4,458 миллиарда долларов, или 82,68 процента от всех видов расчетов по импорту, что больше на 4,9 процента в годовом исчислении.

На начало июля расчеты в манатах в товарообороте Азербайджана достигли 9,47 миллиона долларов в манатном эквиваленте, что на 1,6 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В импортных операциях этот показатель составил 395,87 миллиона долларов, увеличившись за год на 9,5 процента.

Прочие сделки по экспортным операциям превысили 3,52 миллиарда долларов, что на два процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Удельный вес прочих сделок по экспорту достиг 39,98 процента от всех видов расчетов. По импортным операциям в этой категории был зафиксирован рост на 38,8 процента – до 523 миллионов долларов. Доля таких сделок во всех видах импортных расчетов составила 9,71 процента.

Отметим, что в структуре внешнеторгового оборота Азербайджана в январе – июне 2021 года на экспорт пришлись 8,811 миллиарда долларов, а на импорт – 5,39 миллиарда долларов.

Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении выросло на 26,8 процента и осталось положительным, составив 3,42 миллиарда долларов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni