Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (ОБЗОР)

Финансы 26 июля 2021 10:36 (UTC+04:00)
Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе цены на нефть понизились, сообщает в понедельник Trend.

Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 71,54 доллара за баррель, что на 4,21 доллара (5,6 процента) меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на нее в отчетный период составила 73,95 доллара за баррель, минимальная – 69,32 доллара.

На минувшей неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 70,88 доллара за баррель, что на 4,22 доллара (5,6 процента) меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на базе FOB в данный период составила 73,3 доллара за баррель, минимальная – 68,65 доллара.

На минувшей неделе средняя цена на нефть сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 67,91 доллара за баррель, что на 3,79 доллара (5,3 процента) меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS в данный период составила 70,27 доллара за баррель, минимальная – 65,7 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

По итогам недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated составила 71,81 доллара за баррель, что на 4,18 доллара (5,5 процента) меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 74,2 доллара за баррель, минимальная – 69,62 доллара за баррель.

Сорт нефти/дата

19.07.21

20.07.21

21.07.21

22.07.21

23.07.21

Средняя цена

Azeri LT CIF

$69,33

$69,32

$72,08

$73,03

$73,95

$71,54

Azeri Light FOB Ceyhan

$68,68

$68,65

$71,42

$72,37

$73,3

$70,88

Urals (EX NOVO)

$65,77

$65,7

$68,48

$69,34

$70,27

$67,91

Brent Dated

$69,75

$69,62

$72,27

$73,2

$74,2

$71,81

Официальный курс на 26 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@jafarov_zeyni

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