Назван объем чистой прибыли коммерческих банков Грузии

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев этого года коммерческие банки Грузии получили 2,87 миллиарда лари дохода (выручки), из которых 1,06 миллиарда лари составила чистая прибыль, сообщает Trend со ссылкой на Нацбанк Грузии.



Доходы и объем чистой прибыли коммерческих банков распределились следующим образом:



• Январь: доход - 453,1 миллиона лари; чистая прибыль - 113,4 миллиона лари;

• Февраль: доход - 424,9 миллиона лари; чистая прибыль - 132,1 миллиона лари;

• Март: доход - 473,1 миллиона лари; чистая прибыль - 166,3 миллиона лари;

• Апрель: доход - 475 миллионов лари; чистая прибыль - 173 миллиона лари;

• Май: доход - 480,4 миллиона лари; чистая прибыль - 180,1 миллиона лари;

• Июнь: доход - 564,4 миллиона лари; чистая прибыль - 294,6 миллиона лари.



Отметим, что коммерческие банки за первые шесть месяцев этого года получили 798 миллионов лари в виде процентных доходов от кредитов юридическим лицам. В общей сложности доход, полученный коммерческими банками в первом полугодии 2021 года, вырос на 24,7 процента.



Что касается расходов, понесенных коммерческими банками за этот период, из отчета следует, что в первом полугодии банки выплатили 1,69 миллиарда лари, из которых 1,13 миллиарда лари составили процентные расходы по различным видам депозитов и кредитов. За тот же период расходы на содержание банковского аппарата, то есть выданная сотрудникам сумма заработной платы составила 377,5 миллиона лари.



Следует отметить, что в январе-июне 2021 года коммерческие банки выплатили общий налог на прибыль в размере 117 миллионов лари.

Официальный курс на 23 июля – 3,11 GEL/$1.

(Автор: Тамилла Мамедова)