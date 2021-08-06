Проблемные кредиты банков Азербайджана сократились в I полугодии
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Проекты в области ВИЭ могут и не иметь положительного экономического эффекта – Бренда Шаффер (ИНТЕРВЬЮ)
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Состоялось заседание Комиссии Азербайджана по «Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта» (ФОТО)
Рынок добровольного страхования средств воздушного транспорта в Азербайджане сократился более чем на четверть
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