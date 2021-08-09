Рынок добровольного страхования профессиональной ответственности в Азербайджане сократился наполовину
Лента новостей
Развитие транспортных коммуникаций Узбекистана позволит открыть дополнительные выходы на рынки Ирана и Азербайджана
В рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане стартует этап выбора вакансий по 4 предметам
Осенью число инфицированных COVID-19 в Азербайджане может вырасти, поэтому нужно ускорить вакцинацию - специалист
Рынок добровольного страхования профессиональной ответственности в Азербайджане сократился наполовину
Выход Узбекистана и Туркменистана на новые рынки через Южный Кавказ укрепит позиции Китая в регионе – эксперт
Среднегодовой прогноз по инфляции в Азербайджане скорректирован в сторону повышения – Инвесткомпания
Объем производства промышленных товаров и услуг в Азербайджане превысил за I полугодие 23 млрд манатов
Закрытие спортзалов в связи с пандемией COVID-19 негативно сказалось на подготовке азербайджанских спортсменов - депутат
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 500/330/220-киловольтной подстанции «Абшерон» (ФОТО/ВИДЕО)
Зампред комитета по здравоохранению Милли Меджлиса рассказал, как повысить иммунитет для защиты от COVID-19
Министр обороны Азербайджана проверил готовность команды страны к участию в конкурсе «Кубок моря» (ФОТО/ВИДЕО)
Участие российских компаний в логистических проектах в Азербайджане обеспечит выход на новые рынки - минпромторг РФ
Компания Ener-t International разрабатывает проект строительства солнечной электростанции для Грузии
В Турции с начала года значительно выросло число зарегистрированных азербайджанских компаний (Эксклюзив)