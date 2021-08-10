Около 50% от всех выданных в Азербайджане кредитов пришлось на долю домохозяйств

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2021 года наибольшая доля выданных кредитов в Азербайджане пришлась на домохозяйства, составив 48 процентов от общего объема кредитования, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центробанка (ЦБА).

Кредитование домохозяйств выросло на 12 процентов (783,1 миллиона манатов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составило 7,323 миллиарда манатов.

По данным ЦБА, кредитование сферы торговли и услуг выросло на 6,8 процента (162,9 миллиона манатов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 2,558 миллиарда манатов. Удельный вес этих кредитов в общем объеме кредитования составил 16,8 процента.

Кредитование сферы транспорта и связи в отчетный период составило 820,9 миллиона манатов, или 5,4 процента от общей суммы кредитов в реальном секторе. За год этот показатель сократился на 94,8 миллиона манатов. В сфере промышленности и производства в годовом исчислении отмечено сокращение кредитования на 249,8 миллиона манатов (21,3 процента) - до 922 миллионов манатов.

Распределение кредитного портфеля по сферам экономики (в млн манатов):

Сфера экономики: Объем кредитов, январь-июнь 2021 года Объем кредитов, январь-июнь 2020 года Доля (%), январь-июнь 2021 года Доля (%), январь-июнь 2020 года Торговля и услуги 2557,9 2395,0 16,8 16,5 Энергетика, химия и природные ресурсы 748,5 562,2 4,9 3,9 Сельское хозяйство и переработка 566,0 552,7 3,7 3,8 Строительство и имущество 737,3 420,8 4,8 2,9 Промышленность и сектор производства 922,0 1171,8 6,0 8,1 Транспорт и связь 820,9 915,7 5,4 6,3 Домохозяйства 7323,1 6540,0 48,0 44,9

Отметим, что в целом кредитование реального сектора экономики Азербайджана в первом полугодии 2021 года составило около 15,26 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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