В Азербайджане зафиксирован спад долларизации по банковским вкладам физлиц

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане банковские вклады физических лиц в иностранной валюте на начало июля 2021 года составили 3,854 миллиарда в манатном эквиваленте, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 7,4 процента.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА), удельный вес вкладов физлиц в инвалюте составил 45,7 процента от всех вкладов.

По данным ЦБА, вклады населения, включая средства занимающихся предпринимательством физлиц, в национальной валюте в отчетный период достигли 4,582 миллиарда манатов, что на 29,2 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля вкладов физлиц в нацвалюте составила 54,3 процента от всех вкладов населения.

В целом банковские вклады населения Азербайджана, включая средства физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, в отчетный период составили 8,435 миллиарда манатов, что на 9,5 процента превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Вклады резидентов и нерезидентов достигли 8,14 миллиарда манатов и 295,4 миллиона манатов соответственно. В годовом исчислении вклады резидентов выросли на 788,6 миллиона манатов (10,7 процента), а вклады нерезидентов сократились на 59,6 миллиона манатов (16,8 процента).

Депозиты в банках Азербайджана на начало июля превысили 24 миллиарда манатов, что на семь процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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