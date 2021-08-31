Ускорение темпов экономического роста положительно повлияет на стабилизацию индекса потребительских цен в Азербайджане – Unicapital

БАКУ /Trend/ - Постепенное восстановление и ускорение темпов экономического роста в Азербайджане положительно повлияет на стабилизацию индекса потребительских цен в ближайшие месяцы текущего года.

Об этом сообщил в понедельник Trend глава отдела исследований и инвестиционного консультирования ОАО Unicapital Сеймур Ибадов.

По словам собеседника, в ближайшие месяцы инфляция будет относительно стабильной, а среди рисков, которые могут повлиять на ее рост, выделяется фактор затрат.

"Наряду с этим, улучшение показателей платежного баланса нейтрализует воздействие роста цен на мировом рынке продовольствия на инфляцию в Азербайджане, в то же время положительно влияет на стабильность валютного рынка", – сказал Сеймур Ибадов.

Касаясь текущего состояния местного рынка капитала, руководитель отдела исследований и инвестиционного консультирования Unicapital заметил, что по итогам последнего аукциона по размещению среднесрочных облигаций Министерства финансов Азербайджана на бирже наблюдалось заметное превышение спроса над предложением. Так, со стороны 10 инвесторов было представлено 16 заказов, где диапазон доходности колебался в пределах 5,19–5,88 процента. В результате было размещено 15 миллионов манатов со средней доходностью 5,27 процента.

Было отмечено, что на 17 августа на фондовой бирже в Баку запланирован аукцион по размещению очередного транша среднесрочных облигаций Минфина Азербайджана, и предусматриваемый объем по заказам – 10 миллионов манатов. В случае, если спрос на гособлигации в ходе торгов превысит предложение, а цена удовлетворит эмитента, объем предлагаемых облигаций может быть увеличен до 50 процентов.

Заметим, что в целом, согласно последним заявлениям Центробанка страны, заметных изменений в балансе инфляционных рисков зафиксировано не было, и в среднесрочном прогнозе факторы, оказывающие понижающее и повышающее влияние на инфляцию, продолжают уравновешивать друг друга.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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