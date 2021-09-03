В Грузии фиксируется рост обменного курса нацвалюты

БАКУ /Trend/ - Официальный курс лари по отношению к доллару в июле 2021 года в среднем за месяц укрепился c 3,1616 до 3,1288, или на 2,1 процента, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Нацбанк Грузии.

Официальный курс лари к евро укрепился в среднем за месяц на 2,9 процента.

В июле 2021 года реальный эффективный обменный курс лари в Грузии укрепился на 0,3 процента по сравнению с июлем 2020 года, а номинальный эффективный обменный курс снизился на 0,6 процента.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

Годовая инфляция в Грузии в июле составила 11,9 процента.

В июле Национальный банк Грузии не проводил валютные аукционы. За первые четыре месяца 2021 года регулятор продал 242,9 миллиона долларов на семи аукционах.

(Автор: Тамилла Мамедова)