Раскрыт объем активов микрофинансового сектора Грузии

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец второго квартала общий объем активов микрофинансового сектора Грузии составил 1,5 миллиарда лари, и это лишь 2,8 процента от активов банковского сектора, сообщает Trend со ссылкой на Нацбанк Грузии.

Отметим, что 78 процентов активов приходится на выданные кредиты (1,2 миллиарда лари), и ожидаемый от них процентный доход составляет 27 миллионов лари.

Объем наличности в секторе МФО составляет 82 миллиона лари, на счетах банков микрофинансовые организации держат 114 миллиона лари.

Кроме того, стоимость основных средств составляет 47 миллионов лари, а полученное в счет выплаты долгов имущество – 7,8 миллиона лари.

Отметим, что 50 процентов пассивов (763 миллиона лари) приходится на средства, взятые в кредит.

Согласно данным, 5 лет назад микрофинансовый сектор конкурировал с банками в сегменте быстрого потребительского кредитования под очень высокий процент, однако в 2017 году Национальный банк ужесточил регуляции в адрес МФО, усложнил правила выдачи кредитов и ограничил лимит процентной ставки.

После этого сектор МФО пошел на спад и некоторое время даже работал в убыток, а из более 70-ти МФО на сегодняшний день остались только 45.

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(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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