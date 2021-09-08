В Азербайджане выросло кредитование сферы торговли и услуг

БАКУ /Trend/ - Кредитование сферы торговли и услуг в Азербайджане по итогам января-июля 2021 года достигло 2,56 миллиарда манатов, что на 7,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

По данным отчета, на краткосрочные кредиты в этом секторе пришелся 751 миллион манатов, или 29,4 процента об общего объема кредитования. При этом на кредиты в национальной валюте пришлись 510,4 миллиона манатов, а в иностранной - 240,6 миллиона в манатном эквиваленте.

Долгосрочные кредиты составили 1,8 миллиарда манатов, или 70,6 процента от общего объема выданных кредитов. В национальной валюте были выданы кредиты на сумму 1,244 миллиарда манатов, в иностранной валюте - 556,8 миллиона в манатном эквиваленте.

В указанный период в этой сфере кредиты в основном выделялись частным учреждениям и преимущественно в национальной валюте (1,754 миллиарда манатов, или 68,7 процента от общей суммы кредитования сектора).

Отметим, что удельный вес кредитования сферы торговли и услуг в кредитовании реального сектора составил 16,7 процента, увеличившись за год на 0,4 процентных пункта.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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