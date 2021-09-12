Объем выданных агросектору кредитов в Азербайджане возрос

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объем выданных сектору сельского хозяйства кредитов к началу августа 2021 года достиг 561,9 миллиона манатов, увеличившись в годовом выражении на 8,6 миллиона манатов, или на 1,6 процента.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистические данные Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в отчетном периоде прошлого года объем кредитов данному сектору был равен 553,3 миллиона манатов (3,8 процента от общего кредитования реального сектора).

Краткосрочные кредиты в этом секторе, за исключением выданных небанковскими кредитными организациями сумм и без учета проблемных кредитов, приравнялись к 32,6 миллиона манатов, из которых 28,7 миллиона манатов были выданы в нацвалюте, а 3,9 миллиона – в инвалюте.

На долгосрочные кредиты пришлись 501,4 миллиона манатов. Из них в нацвалюте были выданы кредиты на сумму 370,6 миллиона манатов, в инвалюте – 130,8 миллиона в манатном эквиваленте.

Удельный вес кредитования данного сектора в кредитовании реального сектора составил 3,7 процента, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года меньше на 0,1 процентных пункта.

(Автор: Зейни Джафаров)

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