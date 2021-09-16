Курс доллара в банках Узбекистана побил новый рекорд
БАКУ / Trend / - Несколько узбекских банков повысили курс доллара к сума 16 сентября, сообщает Trend со ссылкой на ЦБ.
Чаще всего цена покупки в долларах составляет 10 700 сумов, цена продажи - 10 760 сумов. Это новая максимальная отметка.
Предыдущие валютные рекорды были установлены на прошлой неделе - 7 сентября доллар впервые поднялся до 10 740 сумов, а 8 сентября - до 10 750 сумов. После этого курс несколько дней снижался, но с 16 сентября возобновил рост.
С середины февраля Центробанк публикует курсы валют каждый день, а не раз в неделю, как раньше.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2021 года сум обесценился всего на 1,2 процента - это лучший показатель с 2018 года.
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