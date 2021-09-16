Банки Азербайджана сократили покупку валюты

Финансы 16 сентября 2021 12:41 (UTC+04:00)
Банки Азербайджана сократили покупку валюты

БАКУ /Trend/ - Спрос банков Азербайджана на валюту на аукционе, проведенном 16 сентября Центробанком (ЦБА) с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), сократился на 3,7 миллиона долларов, или 5,4 процента по сравнению с предыдущим аукционом - до 64,6 миллиона долларов.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на ЦБА, на прошлом аукционе банкам были проданы 68,3 миллиона долларов.

По данным Центробанка, спрос местных банков на валюту был полностью удовлетворен, и по итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

Напомним, что 10 марта 2020 года был проведен первый за долгое время валютный аукцион с участием SOFAZ, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 323,2 миллиона долларов.

К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте прошлого года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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