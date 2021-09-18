Количество сделок на фондовой бирже Узбекистана увеличилось

БАКУ/Trend/- На Республиканской фондовой бирже (РФБ) «Тошкент» с 13 по 17 сентября прошло 1,020 сделок с ценными бумагами, что на 5,6 процента больше, чем неделю назад, сообщает Trend со ссылкой на РФБ Тошкент.

Бумаги «Узметкомбината» подорожали до 7,95 доллара (+6,25 процента). «Кокандский механический завод» поднялся в цене до 0,092 доллара (+4,26 процента) за акцию. У «Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи» рост был до 1,64 доллара (+2,58 процента).

Последняя сделка с бумагами «Кизилкумцемента» прошла по 0,59 доллара за штуку, что на 1,61процента больше, чем неделю назад.

Некоторые бумаги за рассматриваемый период откатились назад. У «Кварца» снижение стоимости было до 0,37доллара за штуку (-9,20 процента). Падение зафиксировано и у «Средазэнергосетьпроекта» до 1,28 доллара (-5,56 процента).

Привилегированные акции «Алмалыкского ГМК» при последней сделке проданы за 1,17доллара , что на 3 процента меньше, чем неделю назад. У «Узвторцветмета» снижение было до 1,54 доллара (-2,94 процента), а у «Кувасайцемента» до 63,12 доллара (-2,17 процента).

За неделю индекс UCI (Uzbek composit index) упал до 733 пунктов (-3,83 процента).

С 13 по 17 сентября объем торгов на РФБ составил 289,882 тысячи долларов, что на 3,33 процента больше, чем неделю назад. Первое место по сумме сделок у привилегированных акций «Капиталбанка» (112,212 тысячи долларов). На втором и третьем местах расположились «Узметкомбинат» (58,163 тысячи долларов) и «Узкишлокэлектркурилиш» (46,727 тысячи долларов).