Прямые зарубежные инвестиции в Азербайджан выросли на четверть

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2021 года прямые зарубежные инвестиции в Азербайджан выросли на 25,1 процента, или 528,7 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,11 миллиарда долларов) и достигли 2,64 миллиарда долларов.

Как сообщили Trend в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), удельный вес нефтегазового сектора в структуре прямых инвестиций в экономику Азербайджана составил 89,2 процента, или 2,182 миллиарда долларов (в аналогичном периоде прошлого года - 84,4 процента, или 1,78 миллиарда долларов). Этот показатель вырос за год на 4,8 процента, или более чем на 400 миллионов долларов.

"Объем чистых финансовых обязательств по нефтегазовому сектору в первом полугодии сократился на 367,6 миллиона долларов, что объясняется разницей между привлеченными инвестициями в размере 2,18 миллиарда долларов и репатриацией капитала на 2,55 миллиарда долларов. В аналогичном периоде прошлого года чистые финансовые обязательства по нефтегазовому сектору сократились на 66 миллионов долларов из-за разницы между привлеченными инвестициями в 1,78 миллиарда долларов и репатриацией капитала в размере 1,84 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

В отчетный период прямые инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана выросли на 38 процентов, или 125 миллионов долларов, по сравнению с первым кварталом 2020 года (328,6 миллиона долларов) - до 453,7 миллиона долларов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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