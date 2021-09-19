В Contact доступны переводы на банковские карты из приложения Unibank
Платежная система Contact запустила переводы на банковские карты из мобильного приложения азербайджанского банка Unibank. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Банки.Ru", сообщает пресс-служба компании.
«В мобильном приложении Ubank банка Unibank, Азербайджан, появилась возможность отправлять денежные переводы на банковские карты РФ и международные карты всех стран мира с помощью системы Contact», — говорится в релизе.
Переводы в Россию осуществляются в рублях. При отправлениях в другие страны в качестве валюты перевода клиент может выбрать доллары США или евро.
Для отправки средств в мобильном приложении Ubank нужно выбрать «Денежные переводы», Contact, «На карту», страну назначения и валюту, ввести номер карты, Ф. И. О. получателя и подтвердить операцию.