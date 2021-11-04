ЧБТР может рассмотреть возможность поддержки Азербайджана в деле выпуска "зеленых" облигаций (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) может рассмотреть возможность инвестирования в качестве якорного инвестора в случае, если правительство Азербайджана решит выпустить свои дебютные "зеленые" облигации, сказал в эксклюзивном интервью Trend президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин.

"Сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ) также является возможной сферой сотрудничества между ЧБТР и Азербайджаном в соответствии с существующей в стране политикой по развитию ВИЭ. Банк может рассмотреть любые проекты, которые приведут к улучшению окружающей среды и снижению воздействия на нее деятельности нефтехимических предприятий в Азербайджане", - сказал Панкин.

Кроме того, как отметил президент ЧБТР, укрепление существующих отношений между банком и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) могло бы стать одним из потенциальных направлений сотрудничества в энергетическом секторе.

Отметим, что ЧБТР - международный банк, объединяющий 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Банк нацелен на развитие экономического взаимодействия, торговли и сотрудничества стран Черноморского региона.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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