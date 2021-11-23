На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций ООО Optimal Electronics (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению облигаций ООО Optimal Electronics.

Как сообщает во вторник Trend, размещены 2,5 тысячи облигаций номинальной стоимостью одна тысяча манатов каждая на сумму 2,5 миллиона манатов со сроком обращения три года и по годовой ставке в 12 процентов.

Сегодняшнее размещение облигаций - 21-е по счету за последние два года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)