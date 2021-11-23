В Азербайджане первичный рынок корпоративных ценных бумаг достиг 1 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - С начала нынешнего года первичный рынок корпоративных ценных бумаг в Азербайджане вырос на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до одного миллиарда манатов.

Об этом сказал во вторник начальник управления пруденциальной политики Центробанка Азербайджана Ариф Джалулов в ходе аукциона по размещению облигаций ООО Optimal Electronics на Бакинской фондовой бирже (БФБ), сообщает Trend.

По его словам, ЦБА продолжает предпринимать шаги по развитию рынка капитала в соответствии со своим стратегическим планом.

"Значительное смягчение листингов БФБ в 2020 году сократило объем требуемых документов и определило новые требования в сфере оказания инвестиционных услуг. Этим меры являются стимулом для роста рынка", - сказал он.

Отметим, что 23 ноября ООО Optimal Electronics разместило на БФБ 2,5 тысячи облигаций номинальной стоимостью одна тысяча манатов каждая на сумму 2,5 миллиона манатов со сроком обращения три года и по годовой ставке в 12 процентов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev