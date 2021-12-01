Ассоциация банков Азербайджана и Visa Inc обсудили стратегические планы

БАКУ/Trend/- В Азербайджане состоялась встреча между международной карточной организацией Visa Inc и руководством Ассоциации банков Азербайджана (АБА), сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана.

На встрече присутствовали региональный менеджер Visa Inc. Кристина Дорош, президент АБА Закир Нуриев, исполнительный директор АБА Юнус Абдулов и другие представители.

Во время встречи Закир Нуриев отметил, что ведется соответствующая работа по налаживанию инновационных финансовых и банковских услуг на освобожденных территориях Азербайджана, определены стратегические планы и будет обеспечено активное участие организаций, связанных с финансово-банковским сектором.

Кроме того, Закир Нуриев высоко оценил сотрудничество между Ассоциацией банков Азербайджана и Visa и поблагодарил Visa за ее усилия в развитии цифровых платежей, вывод на рынок новых инновационных платежных решений.

Также он отметил, что Visa принимала активное участие в многочисленных мероприятиях Ассоциации банков Азербайджана в финансовом и банковском секторе, и что необходимо продолжать меры, особенно те, которые связаны с безопасностью банковских услуг. Он также подчеркнул поддержку, оказываемую экспертной группой по платежным системам и цифровому банкингу в рамках AБA.

Кристина Дорош заявила, что Visa Inc. готова сотрудничать с AБA в его ежегодных международных мероприятиях и будет продолжать организовывать семинары и вебинары в этом направлении вместе с AБA, принимая во внимание важность вопросов безопасности, особенно в сфере цифровых банковских услуг.

Она отметила "экспертную группу по платежным системам и цифровому банкингу" надежной платформой для обсуждения цифровых платежей и инновационных платежных решений в стране и добавила, что они и дальше будут активно участвовать в деятельности группы и поддерживать проделанную банками работу по развитию финансовой и банковской инфраструктуры в Азербайджане, а также внедрению инновационных цифровых платежных решений.

Отметим, что AБA была основана в 1990 году коммерческими банками.

Основная цель AБA - защитить интересы членских организаций, помочь им удовлетворить потребности в различных бизнес-услугах и координировать их деятельность.

В настоящее время членами AБA являются 26 банков и 5 небанковских организаций.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)