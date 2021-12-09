Банкам Азербайджана поручено оптимизировать свою информационную безопасность
БАКУ/Trend/ - Банкам Азербайджана поручено до апреля 2022 года оптимизировать свою информационную безопасность в соответствии со стандартами ISO 27000.
Как сообщает Trend, об этом сказал глава ИТ-департамента Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Анар Гулиев в четверг на V Международном банковском форуме в Баку.
Эти правила соответствия стандартам были разработаны в 2021 году совместно со всеми действующими в стране банками.
"Они были утверждены в июне 2021 года. Учитывая сложность их реализации, мы дали банкам время. Этот период закончится в апреле 2022 года", - подчеркнул Анар Гулиев.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
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