Банковские вклады населения Азербайджана составили около 9 млрд манатов
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Утвержден Протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между Азербайджаном, Грузией и Турцией
Азербайджан выступает за ликвидацию совместными усилиями последствий гуманитарного кризиса в Афганистане - МИД
В Азербайджане на базе отделов образования создаются региональные управления образования - Распоряжение
В упаковочной промышленности Азербайджана есть предприятия, имеющие потенциал выхода на зарубежные рынки - исполнительный директор
В 2022 г. в мире особую актуальность обретут тенденции в сфере использования солнечных панелей - Wood Mackenzie
Болгария сделает все возможное, чтобы закупить весь согласованный объем азербайджанского газа - премьер-министр
За 25 секунд до крушения в вертолете не было никаких неисправностей – руководитель следственной группы
Азербайджану переданы записи «черного ящика» потерпевшего крушение вертолета Госпогранслужбы – Эльчин Мамедов
В 2021 году решения «Лаборатории Касперского» в среднем обнаруживали ежедневно 380 тысяч вредоносных файлов
Национальное информационное агентство Узбекистана присоединилось к медиаплатформе "Тюркский мир" (Turkic.World) (ФОТО)
Повышен размер пенсии Президента Азербайджана для ухаживающих за инвалидами I группы и детьми с ограниченными возможностями здоровья