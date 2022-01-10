Банк АВВ отмечает свое 30-летие!

БАКУ/Trend/ - АВВ, один из ведущих банков Южного Кавказа, сегодня отмечает свое 30-летие. Начавший свою деятельность 10 января 1992 года, банк продолжал успешно развиваться на протяжении прошедших 30 лет, и в итоге стал одним из крупнейших финансовых институтов региона.

59 филиалов и 19 отделений АВВ функционируют в различных регионах страны и предоставляют универсальные банковские услуги 13 000 организаций и 2,3 млн граждан. В настоящее время количество персонала банка ABB составляет 2800 человек.

За 30 лет своей деятельности в Азербайджане, благодаря нововведениям и ведущим банковским технологиям, Банк сформировал ряд важных традиций в финансовом секторе. Банк АВВ, продолжающий свою деятельность под новым брендом объединяет под ним богатый практический опыт и новые стратегические задачи.

АВВ обновляется с помощью крупномасштабных проектов, достигая значительных результатов в области цифровизации, улучшения обслуживания клиентов, развития технологий, выявления и поддержки талантов.

Председатель Правления Банка Аббас Ибрагимов поблагодарил всех клиентов и партнеров, которые поддерживали развитие АВВ на протяжении 30 лет: «30 лет – это история непростых испытаний, пошаговых достижений, богатого банковского опыта. Каждый момент этих прошедших лет дорог для нас доверием клиентов к банку АВВ. Благодаря этому мы уверенно движемся к достижению наших стратегических целей. Традиции и опыт позволяют нам быстро реагировать на современные вызовы. Мы гордимся тем, что адаптируемся к быстро меняющимся тенденциям рынка с точки зрения технологий, формируем новый опыт для наших клиентов, вносим свой вклад в экономическое развитие нашей страны с помощью универсальных банковских решений, приносим пользу нашему сообществу».

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.