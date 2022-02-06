ЕБРР ожидает роста ВВП Туркменистана в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП Туркменистана в 2022 году на уровне шести процентов, сказал Trend глава представительства ЕБРР в Туркменистане Фатих Туркменоглу.

"Рост потребления в частном секторе, чему способствовали денежные переводы, и увеличение инвестиций в инфраструктуру являются основными ключевыми факторами роста [ВВП]. ЕБРР может пересмотреть свой прогноз в зависимости от развития пандемии коронавируса", - сказал Туркменоглу.

Глава представительства также отметил наличие большого потенциала у Туркменистана в области производства электроэнергии из ВИЭ.

"Правительство Туркменистана предвидит неустойчивость использования углеводородных ресурсов и ценит альтернативные варианты устойчивого производства электроэнергии. ЕБРР поддерживает это видение", - сказал Туркменоглу.

По его словам, у ЕБРР пока нет конкретных проектов в сфере возобновляемой энергетики Туркменистана, но банк открыт для изучения любых потенциальных возможностей сотрудничества в этой области.