Совокупные активы ЦБ Азербайджана незначительно выросли по итогам 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Совокупные активы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по итогам 2021 года выросли на 3,63 процента по сравнению с 2020 годом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на финансовый отчет банка.

По данным отчета, совокупные активы ЦБА выросли за год на 924,59 миллиона манатов - до 26,41 миллиарда манатов. В их структуре наибольшую долю (65,74 процента) составили долговые ценные бумаги - 17,362 миллиарда манатов.

В структуре долгосрочных активов основные средства, увеличившись в годовом исчислении на 21,79 процента, составили 6,838 миллиарда манатов. Кредиты, выданные банкам, на конец 2021 года достигли 356,281 миллиона манатов.

Нематериальные активы ЦБА по итогам 2021 года составили 70,218 миллиона манатов. Прочие активы ЦБА выросли за год в 2,5 раза - до 186,69 миллиона манатов.