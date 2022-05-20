Движимое имущество нескольких азербайджанских банков выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - Первого июня на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено движимое имущество азербайджанских банков ОАО AG Bank и ОАО Amrah Bank, находящихся в процессе ликвидации, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

Движимым имуществом Amrah Bank является банкомат марки Winkor Nixdorf Cineo C2550. Его стартовая цена на аукционе составит 11 тысяч манатов.

Движимым имуществом AG Bank является банкомат марки Winkor Nixdorf ProCash 8050. Его стартовая цена на аукционе составит 10 тысяч манатов.

Участник должен заплатить аукционной организации пять процентов от продажной цены имущества. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут предоставить необходимые документы по адресу: Баку, Ясамальский район, улица А.Саламзаде, 2С (третий этаж).

Телефоны для дополнительной информации: (+99450) 206-66-67, (+99455) 206-66-67.