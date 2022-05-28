Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 16 мая 1,7 23 мая 1,7 17 мая 1,7 24 мая 1,7 18 мая 1,7 25 мая 1,7 19 мая 1,7 26 мая 1,7 20 мая 1,7 27 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0278 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0322 маната и составил 1,8155 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 16 мая 1,7683 23 мая 1,8004 17 мая 1,7751 24 мая 1,8128 18 мая 1,7904 25 мая 1,8199 19 мая 1,7851 26 мая 1,8160 20 мая 1,7975 27 мая 1,8282 Средний курс за неделю 1,7833 Средний курс за неделю 1,8155

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,014 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0019 маната и составил 0,0285 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 16 мая 0,0263 23 мая 0,0279 17 мая 0,0265 24 мая 0,0292 18 мая 0,0263 25 мая 0,0307 19 мая 0,0268 26 мая 0,0281 20 мая 0,0273 27 мая 0,0265 Средний курс за неделю 0,0266 Средний курс за неделю 0,0285

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0027 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс понизился на 0,0025 маната и составил 0,1052 маната за турецкую лиру.