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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Финансы Материалы 28 мая 2022 10:27
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

16 мая

1,7

23 мая

1,7

17 мая

1,7

24 мая

1,7

18 мая

1,7

25 мая

1,7

19 мая

1,7

26 мая

1,7

20 мая

1,7

27 мая

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0278 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0322 маната и составил 1,8155 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

16 мая

1,7683

23 мая

1,8004

17 мая

1,7751

24 мая

1,8128

18 мая

1,7904

25 мая

1,8199

19 мая

1,7851

26 мая

1,8160

20 мая

1,7975

27 мая

1,8282

Средний курс за неделю

1,7833

Средний курс за неделю

1,8155

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,014 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0019 маната и составил 0,0285 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

16 мая

0,0263

23 мая

0,0279

17 мая

0,0265

24 мая

0,0292

18 мая

0,0263

25 мая

0,0307

19 мая

0,0268

26 мая

0,0281

20 мая

0,0273

27 мая

0,0265

Средний курс за неделю

0,0266

Средний курс за неделю

0,0285

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0027 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс понизился на 0,0025 маната и составил 0,1052 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

16 мая

0,1097

23 мая

0,1066

17 мая

0,1087

24 мая

0,1065

18 мая

0,1069

25 мая

0,1052

19 мая

0,1065

26 мая

0,1038

20 мая

0,1065

27 мая

0,1039

Средний курс за неделю

0,1077

Средний курс за неделю

0,1052
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