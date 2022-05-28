Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
16 мая
|
1,7
|
23 мая
|
1,7
|
17 мая
|
1,7
|
24 мая
|
1,7
|
18 мая
|
1,7
|
25 мая
|
1,7
|
19 мая
|
1,7
|
26 мая
|
1,7
|
20 мая
|
1,7
|
27 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0278 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0322 маната и составил 1,8155 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
16 мая
|
1,7683
|
23 мая
|
1,8004
|
17 мая
|
1,7751
|
24 мая
|
1,8128
|
18 мая
|
1,7904
|
25 мая
|
1,8199
|
19 мая
|
1,7851
|
26 мая
|
1,8160
|
20 мая
|
1,7975
|
27 мая
|
1,8282
|
Средний курс за неделю
|
1,7833
|
Средний курс за неделю
|
1,8155
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,014 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0019 маната и составил 0,0285 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
16 мая
|
0,0263
|
23 мая
|
0,0279
|
17 мая
|
0,0265
|
24 мая
|
0,0292
|
18 мая
|
0,0263
|
25 мая
|
0,0307
|
19 мая
|
0,0268
|
26 мая
|
0,0281
|
20 мая
|
0,0273
|
27 мая
|
0,0265
|
Средний курс за неделю
|
0,0266
|
Средний курс за неделю
|
0,0285
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0027 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс понизился на 0,0025 маната и составил 0,1052 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
16 мая
|
0,1097
|
23 мая
|
0,1066
|
17 мая
|
0,1087
|
24 мая
|
0,1065
|
18 мая
|
0,1069
|
25 мая
|
0,1052
|
19 мая
|
0,1065
|
26 мая
|
0,1038
|
20 мая
|
0,1065
|
27 мая
|
0,1039
|
Средний курс за неделю
|
0,1077
|
Средний курс за неделю
|
0,1052