ЕАБР опубликовал прогноз по денежно-кредитной политике Казахстана до конца года

БАКУ /Trend/ - Национальная валюта Казахстана (тенге) может стабилизироваться во второй половине 2022 года.

Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе Евразийского банка развития (ЕАБР), передает Trend.

Как отмечается в прогнозе, денежно-кредитная политика будет направлена на снижение проинфляционных рисков.

"Обесценение тенге и ускорение инфляции в марте 2022 г. выдвинули на первый план вопросы финансовой стабильности. В связи с этим видится наиболее вероятным, что органы денежно-кредитного регулирования поставят в приоритет задачу снижения инфляции", - говорится в прогнозе.

По оценке ЕАБР, в 2022 году будут сохранены умеренно жесткие монетарные условия. Базовая ставка прогнозируется на уровне 12–14 процентов в течение 2022 г. По мере стабилизации инфляционных ожиданий возможно ее снижение до 9–10 процентов на конец 2023 года.

В среднесрочной перспективе допускается дальнейшее снижение базовой ставки с целью формирования нейтральных денежно-кредитных условий, отмечает банк.

"Тенге может стабилизироваться во второй половине 2022 года. По мере устранения аварии на одном из терминалов Каспийского трубопроводного консорциума, а также в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке нефти мы ожидаем увеличения экспортной выручки в III–IV кварталах 2022 года. Предполагается, что импорт будет увеличиваться медленнее вследствие сдержанного потребительского спроса, что может обеспечить рост положительного сальдо торгового баланса", - отмечается в прогнозе.