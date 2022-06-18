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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Финансы Материалы 18 июня 2022 09:43
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

6 июня

1,7

13 июня

1,7

7 июня

1,7

14 июня

1,7

8 июня

1,7

15 июня

1,7

9 июня

1,7

16 июня

1,7

10 июня

1,7

17 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0065 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0392 маната и составил 1,7781 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

6 июня

1,8238

13 июня

1,7830

7 июня

1,8161

14 июня

1,7717

8 июня

1,8155

15 июня

1,7717

9 июня

1,8233

16 июня

1,7745

10 июня

1,8075

17 июня

1,7895

Средний курс за неделю

1,8172

Средний курс за неделю

1,7781

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс повысился на 0,0016 маната и составил 0,0296 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

6 июня

0,0270

13 июня

0,0292

7 июня

0,0275

14 июня

0,0300

8 июня

0,0276

15 июня

0,0300

9 июня

0,0285

16 июня

0,0297

10 июня

0,0294

17 июня

0,0292

Средний курс за неделю

0,0280

Средний курс за неделю

0,0296

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0002 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс понизился на 0,0023 маната и составил 0,0984 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

6 июня

0,1031

13 июня

0,0984

7 июня

0,1022

14 июня

0,0985

8 июня

0,1008

15 июня

0,0985

9 июня

0,0989

16 июня

0,0985

10 июня

0,0987

17 июня

0,0982

Средний курс за неделю

0,1007

Средний курс за неделю

0,0984
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