Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 6 июня 1,7 13 июня 1,7 7 июня 1,7 14 июня 1,7 8 июня 1,7 15 июня 1,7 9 июня 1,7 16 июня 1,7 10 июня 1,7 17 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0065 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0392 маната и составил 1,7781 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 6 июня 1,8238 13 июня 1,7830 7 июня 1,8161 14 июня 1,7717 8 июня 1,8155 15 июня 1,7717 9 июня 1,8233 16 июня 1,7745 10 июня 1,8075 17 июня 1,7895 Средний курс за неделю 1,8172 Средний курс за неделю 1,7781

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс повысился на 0,0016 маната и составил 0,0296 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 6 июня 0,0270 13 июня 0,0292 7 июня 0,0275 14 июня 0,0300 8 июня 0,0276 15 июня 0,0300 9 июня 0,0285 16 июня 0,0297 10 июня 0,0294 17 июня 0,0292 Средний курс за неделю 0,0280 Средний курс за неделю 0,0296

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0002 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс понизился на 0,0023 маната и составил 0,0984 маната за турецкую лиру.