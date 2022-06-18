Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
6 июня
|
1,7
|
13 июня
|
1,7
|
7 июня
|
1,7
|
14 июня
|
1,7
|
8 июня
|
1,7
|
15 июня
|
1,7
|
9 июня
|
1,7
|
16 июня
|
1,7
|
10 июня
|
1,7
|
17 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0065 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0392 маната и составил 1,7781 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
6 июня
|
1,8238
|
13 июня
|
1,7830
|
7 июня
|
1,8161
|
14 июня
|
1,7717
|
8 июня
|
1,8155
|
15 июня
|
1,7717
|
9 июня
|
1,8233
|
16 июня
|
1,7745
|
10 июня
|
1,8075
|
17 июня
|
1,7895
|
Средний курс за неделю
|
1,8172
|
Средний курс за неделю
|
1,7781
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс повысился на 0,0016 маната и составил 0,0296 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
6 июня
|
0,0270
|
13 июня
|
0,0292
|
7 июня
|
0,0275
|
14 июня
|
0,0300
|
8 июня
|
0,0276
|
15 июня
|
0,0300
|
9 июня
|
0,0285
|
16 июня
|
0,0297
|
10 июня
|
0,0294
|
17 июня
|
0,0292
|
Средний курс за неделю
|
0,0280
|
Средний курс за неделю
|
0,0296
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0002 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс понизился на 0,0023 маната и составил 0,0984 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
6 июня
|
0,1031
|
13 июня
|
0,0984
|
7 июня
|
0,1022
|
14 июня
|
0,0985
|
8 июня
|
0,1008
|
15 июня
|
0,0985
|
9 июня
|
0,0989
|
16 июня
|
0,0985
|
10 июня
|
0,0987
|
17 июня
|
0,0982
|
Средний курс за неделю
|
0,1007
|
Средний курс за неделю
|
0,0984