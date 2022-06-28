Минфин Азербайджана выставил на аукцион гособлигации

БАКУ /Trend/ - 28 июня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 1 092 дня, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

По данным биржи, в ходе аукциона 12 инвесторов подали 22 заявки в ценовом диапазоне от 92,1367 (восемь процентов) до 100 манатов (пять процентов).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 97,5582 маната (5,9 процента), а средневзвешенная цена - на уровне 98,6449 маната (5,4961 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 141 667 800 манатов, а объем размещения – 40 312 400 манатов.

Дата погашения облигаций – 24 июня 2025 года.