Минфин Азербайджана выявил в ряде организаций нецелевое использование средств в I полугодии 2022 года

БАКУ /Trend/ - Государственная служба финансового надзора министерства финансов Азербайджана в январе-июне 2022 года выявила нецелевое расходование бюджетных средств на общую сумму 99,91 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на минфин, нецелевое расходование средств было связано с излишними и необоснованными платежами.

Согласно ведомству, в первом полугодии текущего года были проведены контрольные мероприятия в 52 организациях. В ходе проверок и последующий период средства на сумму 33,502 миллиона манатов были возмещены.

Отметим, что проверки в 35 организациях были проведены на основании запросов органов прокуратуры и правоохранительных органов.

"В ходе этих проверок было выявлено нецелевое использование средств на 96,926 миллиона манатов, из которых 33,33 миллиона манатов было возмещено", - говорится в сообщении.

Кроме того, материалы по проверкам в двух организациях, где выявлено нецелевое использование средств на 2,811 миллиона манатов, направлены в Службу государственной безопасности.

Госслужба по итогам проверок применила штрафы в отношении 25 должностных лиц в бюджетных организациях на общую сумму 16,5 тысячи манатов.