Банковский сектор Азербайджана изучает опыт турецких платежных систем

БАКУ /Trend/ - При организации Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (AБA) делегация в составе членов экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу и представителя департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана находится с официальным визитом в Турции с целью обмена опытом.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на АБА, целью визита является изучение достижений Турции в области цифровой трансформации банковской системы, а также определение направлений взаимного сотрудничества.

В рамках визита будут проведены встречи с крупными финансовыми институтами, такими как Межбанковский карточный центр Турции, "İng Bank", "Vakıfbank", "Ziraat Bank", "Yapı Kredi Bank", "Aktif Bank", представительством Visa в Турции, а также финтех-компаниями "Birleşik Ödeme Hizmetleri", "Token", "Payten".

Отметим, что АБА была основана в 1990 году коммерческими банками. Основная цель АБА - представлять участников организации, оказывать поддержку в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координировать их деятельность. В настоящее время членами АБА являются 25 банков и 5 небанковских организаций.