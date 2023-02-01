Активы банковского сектора в прошлом году выросли более чем на 22 процента - Тогрул Алиев

БАКУ /Trend/ - В прошлом году активы банковского сектора выросли на 22,3 процента и достигли 47 миллиардов манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня на втором Форуме по развитию агробизнеса. генеральный директор Центрального банка Азербайджана Тогрул Алиев.

По его словам, показатель ликвидности банковского сектора превысил спрос ЦБА в 2 раза.

"Аналогичным образом, произошло увеличение и депозитного портфеля. Так, портфель вкладов физических лиц вырос на 27 процентов, а юридических - на 24 процента. Кроме того, отмечу, что за прошлый год кредитный портфель банков также вырос на 17,6 процента и достиг 19,6 миллиарда манатов. На долю бизнес-кредитов приходится 55,4 процента этого портфеля, что на 11 процентов больше, чем в прошлом году. В настоящее время он составляет 11 миллиардов манатов", - сказал Алиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)