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USAID о поддержке Азербайджана в формировании новых источников финансирования

Финансы Материалы 5 марта 2023 10:26 (UTC +04:00)
USAID о поддержке Азербайджана в формировании новых источников финансирования

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) в Азербайджане поддерживает правительство в формировании новых источников финансирования малых и средних предприятий.

Об этом сказал в четверг Trend директор миссии USAID в Азербайджане Майкл Нербасс.

По его словам, USAID реализовывает проект развития альтернативных финансовых инструментов в Азербайджане совместно со своими партнерами.

"К числу наших партнеров можно отнести правительство Азербайджана, Азербайджанский государственный аграрный университет (Гянджа), бизнес ассоциации. Мы оказываем техническую поддержку, предоставляем все наши инструменты для выхода к альтернативным финансовым источникам, оказываем консультации в формировании правовой базы. Кроме того, мы поддерживаем Азербайджан в секторе производства и переработки сельхозпродукции", - добавил он.

Отметим, что ранее Нербасс заявил, что общим приоритетом USAID в Азербайджане является создание лучших условий для роста частного сектора с акцентом на сельское хозяйство и туризм, а также выделение значительных ресурсов на содействие гендерному равенству и расширению экономических возможностей женщин.

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