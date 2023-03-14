Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - 14 марта на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций Министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 1 092 дня, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 28 инвесторов подали 60 заявок в ценовом диапазоне от 83,3171 (14 процентов) до 95,3428 маната (8,8 процента).

В соответствии с решением Министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 93,9982 (9,34 процента), а средневзвешенная цена - 94,5723 маната (9,1083 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 142 226 500 манатов, а объем размещения – 40 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций – 10 марта 2026 года.

Напомним, что недавно Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана в качестве платежного агента осуществил купонные выплаты по облигациям министерства финансов Азербайджана.

Согласно информации, произведены купонные выплаты на сумму 3 363 000 манатов.