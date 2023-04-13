Азербайджанская НБКО выставила на торги облигации

БАКУ /Trend/ - 13 апреля на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению необеспеченных бездокументарных облигаций НБКО "Falcon Finance" на сумму 700 тысяч манатов со сроком обращения 12 месяцев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

По данным БФБ, в ходе аукциона девять инвесторов подали девять заявок.

Годовая ставка составила 14 процентов, а процентные платежи выплачиваются инвесторам каждые 30 дней.

Андеррайтером размещения выступило ОАО "PSG-Kapital İnvestisiya Şirkəti".

Напомним, что 27 февраля 2023 года решением Листингового комитета Бакинской фондовой биржи облигации НБКО "Falcon Finance" общей стоимостью 700 тысяч манатов были включены в листинг стандартного сегмента рынка.

По данным Центрального банка Азербайджана, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 55 НБКО.

Отметим, что небанковская кредитная организация - специализированная кредитная организация, осуществляющая на основании специального соглашения (лицензии) выдачу кредитов и другие виды деятельности, предусмотренные законом Азербайджана “О небанковских кредитных организациях”.